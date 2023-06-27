Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік

Кабмін прийняв постанову «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік».

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24 червня на засіданні Кабмін прийняв постанову №631 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік». Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Зазначається, що доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 768,9 млрд гривень, з яких:

– 451,1 млрд гривень- власні доходи;

– 27,7 млрд гривень– кошти за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

– 249 млрд гривень- кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;

– 37,9 млрд гривень - кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Також уряд передбачив видатки бюджету ПФУ на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд гривень.

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