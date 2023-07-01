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Объявлен конкурс на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора – известны условия

12:05, 1 июля 2023
В конкурсе на 56 вакантных должностей смогут принять участие только действующие прокуроры.
Объявлен конкурс на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора – известны условия
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 29 июня 2023 года объявила новый конкурс на занятие вакантных или временно вакантных должностей в порядке перевода в Офис Генерального прокурора.

Всего согласно перечню вакансий запланировано заполнить 56 имеющихся вакантных или временно вакантных должностей прокуроров Офиса Генпрокурора.

Отметим, что немало вакансий, которые планируется заполнить, составляют должности прокуроров в Специализированной прокуратуре в сфере обороны (15 вакансий).

Также планируется заполнить 12 вакансий прокуроров в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Кроме того, в 7 прокурорах нуждается Департаменте представительства интересов государства в суде.

Уже в очередной раз планируется набрать прокуроров в Департамент организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки публичного обвинения в уголовных производствах, касающихся преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах. Это подразделение, известное также как «Департамент дел Майдана», планирует заполнить 3 вакансии прокуроров.

Принять участие в конкурсе смогут прокуроры областных, окружных и приравненных к ним прокуратур, имеющие высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права не менее пяти лет и свободно владеющие украинским языком.

Не смогут принять участие в конкурсе прокуроры, полномочия которых остановлены в связи с отстранением от должности и прокуроры, привлеченные к дисциплинарной ответственности в виде запрета на перевод в органы прокуратуры высшего уровня – до истечения срока запрета или признания прокурора таким, что не был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подать документы для участия в конкурсе прокуроры смогут с 3 по 24 июля 2023 года.

С полным перечнем вакансий можно ознакомиться ниже:

Напомним, что это уже пятый в истории Офиса Генпрокурора конкурс по замещению вакантных должностей в Офисе.

Предыдущие конкурсы объявлялись в июне 2022 года (на 32 и 11 должностей соответственно), в ноябре 2022 года (на 21 должность), в декабре 2022 года (на 6 вакантных должностей).

Автор: Вячеслав Хрипун

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