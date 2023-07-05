Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 5 июля уточнила условия объявленного 29 июня конкурса на вакантные и временно вакантные должности в Офисе генпрокурора.
Согласно решению КДКП от 5 июля, конкурс объявлен на 58 вакантных и временно вакантных должностей (а не на 56).
В частности, добавились вакансии:
прокурор отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения Специализированной экологической прокуратуры (1 должность);
прокурор третьего отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах (1 должность).
Также продлен срок подачи документов для участия в конкурсе – с 3 по 27 июля 2023 года.
Напомним, что большое количество вакансий, которые планируется заполнить, составляют должности прокуроров в Специализированной прокуратуре в сфере обороны (15 вакансий).
Также планируется заполнить 12 вакансий прокуроров в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.
Кроме того, в 7 прокурорах нуждается Департамент представительства интересов государства в суде.
Планируется набрать прокуроров и в Департамент организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Это подразделение, известное также как «Департамент дел Майдана», планирует заполнить 4 вакансии прокуроров.
Принять участие в конкурсе смогут только прокуроры областных, окружных и приравненных к ним прокуратур, имеющих высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права не менее пяти лет и свободно владеющие украинским языком.
Не смогут принять участие в конкурсе прокуроры, полномочия которых остановлены в связи с отстранением от должности и прокуроры, привлеченные к дисциплинарной ответственности в виде запрета на перевод в орган прокуратуры высшего уровня – до истечения срока запрета или признания прокурора таким, что не привлекался к дисциплинарной ответственности.
С полным списком вакансий можно ознакомиться ниже:
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.