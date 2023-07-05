Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 5 июля уточнила условия объявленного 29 июня конкурса на вакантные и временно вакантные должности в Офисе генпрокурора.

Согласно решению КДКП от 5 июля, конкурс объявлен на 58 вакантных и временно вакантных должностей (а не на 56).

В частности, добавились вакансии:

прокурор отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения Специализированной экологической прокуратуры (1 должность);

прокурор третьего отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах (1 должность).

Также продлен срок подачи документов для участия в конкурсе – с 3 по 27 июля 2023 года.

Напомним, что большое количество вакансий, которые планируется заполнить, составляют должности прокуроров в Специализированной прокуратуре в сфере обороны (15 вакансий).

Также планируется заполнить 12 вакансий прокуроров в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Кроме того, в 7 прокурорах нуждается Департамент представительства интересов государства в суде.

Планируется набрать прокуроров и в Департамент организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Это подразделение, известное также как «Департамент дел Майдана», планирует заполнить 4 вакансии прокуроров.

Принять участие в конкурсе смогут только прокуроры областных, окружных и приравненных к ним прокуратур, имеющих высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права не менее пяти лет и свободно владеющие украинским языком.

Не смогут принять участие в конкурсе прокуроры, полномочия которых остановлены в связи с отстранением от должности и прокуроры, привлеченные к дисциплинарной ответственности в виде запрета на перевод в орган прокуратуры высшего уровня – до истечения срока запрета или признания прокурора таким, что не привлекался к дисциплинарной ответственности.

С полным списком вакансий можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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