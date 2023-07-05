Основной функцией Совета Украина — НАТО должно быть приведение Украины в членство в Альянсе, — ОП

НАТО подтвердило решение создать Совет Украина - НАТО, его первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля.

Фото: president.gov.ua

На саммите Альянса 11 и 12 июля в Вильнюсе состоится первое заседание Совета Украина-НАТО. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина.



«Мы благодарны за такое решение (создание Совета Украина-НАТО – ИФ-У). Это действительно важно. Формализовано оно будет во время Вильнюсского саммита. Мы говорим о возможности его заседания в Вильнюсе при участии президента, если он туда поедет. Но есть форма и смысл», — сказал он.



Жовква подчеркнул, что Совет Украина-НАТО должен быть не площадкой для дискуссий, а ее главной функцией должно быть приведение Украины в членство в НАТО.



«Мы сейчас подробно изучаем, каким будет мандат этого Совета Украина-НАТО, и наша позиция очень проста. Совет Украина-НАТО должен первой и важной своей функцией иметь приведение Украины в членство в НАТО. Постепенно, когда для этого сложатся условия, как мы фиксируем в двусторонних декларациях с рядом государств-членов, но это должно быть его главной задачей», — сказал Жовква.



Ранее сообщалось, что первое заседание нового Совета НАТО-Украина рассчитывают провести во время саммита в Вильнюсе при участии Владимира Зеленского.

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