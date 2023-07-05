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  1. В Украине

Взрыв в Шевченковском райсуде: стало известно о перекрытии дорог в радиусе километра от суда

18:24, 5 июля 2023
Обвиняемый взорвал гранату.
Взрыв в Шевченковском райсуде: стало известно о перекрытии дорог в радиусе километра от суда
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Як ми писали, в Шевченківському районному суді міста Києва 5 липня стався вибух та стрілянина. Обвинувачений підірвав гранату. Повідомляють про перекриття доріг в радіусі кілометру від Шевченківського суду.

Нагадаємо, що обвинуваченій у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

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