На саммите в Вильнюсе впервые соберется Совет Украина-НАТО

Первое заседание Совета Украина-НАТО состоится 12 июля, во второй день Вильнюсского саммита организации.

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Первое заседание Совета Украина-НАТО – нового формата взаимодействия Киева и Альянса – состоится 12 июля, на второй день Вильнюсского саммита организации.



Об этом говорится в официальной программе саммита, которая имеется в распоряжении Европейской правды.



Отмечается, что заседание Совета Украина-НАТО состоится при участии глав государств и правительств, включая Швецию 12 июля в 13:00.



Ее откроет публичное вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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