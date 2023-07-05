На саміті у Вільнюсі вперше збереться Рада Україна-НАТО

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 12 липня, в другий день Вільнюського саміту організації.

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Перше засідання Ради Україна-НАТО – нового формату взаємодії Києва та Альянсу – відбудеться 12 липня, в другий день Вільнюського саміту організації.

Про це йдеться в офіційній програмі саміту, що є в розпорядженні Європейської правди.



Зазначається, що засіданни Ради Україна-НАТО відбудеться за участі голів держав та урядів, включно зі Швецією 12 липня о 13:00.



Її відкриє публічне вступне слово генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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