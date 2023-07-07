Експертів МАГАТЕ досі не пускають на дахи енергоблоків ЗАЕС, — Гроссі

Фахівці агентства поки провели перевірку басейнів для охолодження та інших приміщень на ЗАЕС.

Фото: Голос України

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) отримали більше доступу до об’єктів Запорізької АЕС. Про це сказав гендиректор агентства Рафаель Гроссі на брифінгу у Токіо.

"Ми робимо успіхи: з вівторка до сьогодні ми отримали більше доступу до ЗАЕС", – заявив він.

За його словами, інспектори перевірили басейни для охолодження та інші приміщення і не виявили "жодних ознак наявності там вибухових речовин або мін".

При цьому вони ще не отримали доступу до дахів будівель ЗАЕС, але подали відповідні запити.

"Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", – додав Гроссі.

Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

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