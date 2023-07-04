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Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - депутат

На найближчому пленарному засіданні заплановано розгляд законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, однак поки його не готові підтримати принаймі 226 депутатів.

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  1. В Україні

У ЗСУ повідомили про можливу підготовку росією провокації на Запорізькій АЕС

19:44, 4 липня 2023
«На зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої» — Генеральний штаб ЗСУ.
У ЗСУ повідомили про можливу підготовку росією провокації на Запорізькій АЕС
Фото: Getty Images
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Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року. Про повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі  третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали.

Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.

Жодна провокація ворога не пройде», - сказано у повідомленні.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.  

Додамо, що в ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій.

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