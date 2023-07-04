У Мінекономіки розповіли, що буде з цінами на пальне у липні

В Уряді прогнозують зростання цін на пальне до кінця липня

Віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вартість бензину може збільшитись ще приблизно на 7 гривень. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни (на бензин та дизель - ред.). На це є кілька факторів: немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом. Тому жодних різких стрибків не буде. Тому стояти в чергах і очікувати, що завтра буде дефіцит чи підвищення ціни не варто. Ми бачимо і прогнозуємо, що до кінця липня підвищення буде до 5 гривень, якщо йдеться про дизпаливо... Бензин також до 7 гривень», - сказала міністр.

Також вона додала, що загалом після повернення довоєнних податків дизель має подорожчати на 8 гривень, а бензин - на 11.

Раніше ми писали, що в Україні повернули ПДВ на паливо.

Крім того, депутати підтримали створення двомісячного запасу бензину та дизелю.

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