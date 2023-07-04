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Податкове резидентство: як українцям платити податки за кордоном

19:29, 4 липня 2023
Українцям відповіли на головні питання щодо податкового резидентства.
Податкове резидентство: як українцям платити податки за кордоном
Фото: finbalance.com.ua
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець роз’яснив що таке податкове резидентство та як українцям платити податки за кордоном. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«Податкове резидентство — це ознака, що вказує на максимально тісний контакт людини з країною, якій вона сплачує податки.

Податковий резидент — особа, яка за законодавством певної держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію.

Які фактори є ключовими для визначення податкового резидентства?

Проживання в країні понад 183 дні впродовж календарного року

Місце знаходження центру життєвих інтересів

У випадку, коли громадянин України отримав тимчасовий захист за кордоном, визначним для податкового резидентства є центр життєвих інтересів.

Так, для визначення місця знаходження центру життєвих інтересів можуть враховуватись:

місце постійного проживання членів сім’ї

факт реєстрації як самозайнятої особи.

Зверніть увагу! Кожна країна розглядає питання податкового резидентства особи з точки зору власного внутрішнього законодавства. Особа має самостійно довести до компетентних органів держави факт існування випадку подвійного оподаткування та необхідності застосування відповідних положень двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування (якщо така конвенція укладена між Україною та країною вашого перебування).

Як підтвердити податкове резидентство?

Крок 1. Отримати довідку або підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами (такі форми подаються з перекладом).

Крок 2. Надати довідку про податкове резидентство України (засвідчені документи за спеціальними формами, див. п. 1) до податкових органів країни перебування.

Крок 3. Отримати від податкових органів країни перебування підтвердження (або відмову) про зарахування сплачених в Україні податків.

Зверніть увагу! Щоб отримати відповідне підтвердження необхідно подати заяву до податкової служби за місцем реєстрації. При цьому, якщо місце реєстрації відсутнє, або особа проживає в іншому місці, то таку заяву можна подати до будь-якого найближчого підрозділу податкової служби особисто, через представника або в електронній формі. Таке підтвердження надається безкоштовно!

Питання подвійного оподаткування між країнами регулюється двосторонніми конвенціями (угодами).

Станом на сьогодні між Україною та іншими державами діють 72 двосторонні конвенції (угоди) про уникнення подвійного оподаткування.

Зі списком країн та текстами міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування можна ознайомитись за посиланнями.

Важливо! Враховуючи значну кількість звернень громадян, Міністерством фінансів України розроблена анкета з описом можливих ситуацій, у яких опинилися за кордоном громадяни України, та переліком питань, що виникають у зв’язку з цим. З роз’ясненням іноземних держав, які було отримано, можна ознайомитись за посиланням.

Практичні випадки, з якими стикаються громадяни, які отримали тимчасовий захист за кордоном

Громадянин України, який виїхав за кордон, але продовжує працювати на українського роботодавця віддалено. Може вважатися податковим резидентом України та іншої держави (такі випадки врегульовуються нормами Конвенції про уникнення подвійного оподаткування).

Український роботодавець, як податковий агент, сплачує податок за такого працівника в Україні. Разом з тим, Податкова країни перебування може визначити різницю податків на доходи фізичних осіб, обов'язкову для сплати в країні перебування», - сказано у повідомленні.

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