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  1. В Україні

З обліку та мапи укриттів у Києві зняли близько тисячі об’єктів

07:00, 5 липня 2023
У КМВА повідомили, що ситуація вимагає в найкоротші терміни наростити кількість укриттів.
З обліку та мапи укриттів у Києві зняли близько тисячі об’єктів
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Київська міська військова адміністрація повідомила, що після рішення комісії щодо непридатності значної кількості укриттів у Києві, з обліку та мапи було знято близько тисячі об’єктів. Про це йдеться у пресслужбі КМВА.

«Після рішення комісії щодо непридатності значної кількості укриттів, з обліку та мапи було знято близько однієї тисячі об’єктів. Це, своєю чергою, вимагає в найкоротші терміни наростити кількість укриттів, які мають забезпечити захист населення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в якості одного з варіантів вирішення проблеми Київська міська військова адміністрація ініціювала зустріч з представниками великого бізнесу, які володіють значними площами підземних просторів.

Нагадаємо, у Києві комісія завершила проведення позапланової перевірки  захисних споруд. Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували всі 4 655 укриттів і сховищ.

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