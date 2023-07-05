С учета и карты укрытий в Киеве сняли около тысячи объектов

В КГВА сообщили, что ситуация требует в кратчайшие сроки нарастить количество укрытий.

Киевская городская военная администрация сообщила, что после решения комиссии по непригодности значительного количества укрытий в Киеве, с учета и карты было снято около тысячи объектов. Об этом говорится в пресс-службе КГВА.

«После решения комиссии по непригодности значительного количества укрытий, с учета и карты было снято около тысячи объектов. Это в свою очередь требует в кратчайшие сроки нарастить количество укрытий, которые должны обеспечить защиту населения», - говорится в сообщении.

В качестве одного из вариантов решения проблемы Киевская городская военная администрация инициировала встречу с представителями крупного бизнеса, обладающими значительными площадями подземных пространств.

Напомним, в Киеве комиссия завершила проведение внеплановой проверки защитных сооружений. В целом городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали все 4655 укрытий и хранилищ.

Ранее сообщалось о хищение ₴800 000 на ремонте укрытий: суд отстранил от должности начальника Управления Святошинской РГА.

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