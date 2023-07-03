Хищение ₴800 000 на ремонте укрытий: суд отстранил от должности начальника Управления Святошинской РГА

Суд отстранил от должности начальника управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА.

Начальник Управления Святошинской РГА, подозреваемый в хищении на ремонте укрытий отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, суд отстранил от должности начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА.

Прокуратура подозревает должностного лица в растрате 800 тыс. грн бюджетных средств, которые выделялись на капитальный ремонт простейшего укрытия на территории Святошинского района столицы (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый подписал акты выполненных работ по завышенным объемам и стоимости.

По данным СМИ, речь идет об Андрее Кучерявом.

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