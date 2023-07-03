За четверть миллиона обещал переправить военнообязанного за границу: будут судить псевдоадвоката

Киевлянин, выдавая себя за адвоката, за деньги обещал одному военнообязанному получить справку о непригодности к службе, а другому – переправить за границу.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить псевдоадвоката, обещавшего переправить военнообязанного через границу за четверть миллиона гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, киевлянин, выдавая себя за адвоката, требовал от мужчины призывного возраста 750 долларов США за влияние на принятие решения должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки о признании непригодным к службе. Указанные средства он получил через доверенное лицо призывника.

В дальнейшем обвиняемый предложил самому посреднику свою помощь в переправке за границу. За денежное вознаграждение в размере 250 тысяч гривен он пообещал внести данные мужчины в систему «Путь», что позволяет беспрепятственный выезд за границу в условиях военного положения.

Известно, что псевдоадвокат был задержан непосредственно после передачи 250 тысяч гривен.

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