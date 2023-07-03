За чверть мільйона обіцяв переправити військовозобов'язаного за кордон: судитимуть псевдоадвоката

Киянин, видаючи себе за адвоката, за гроші обіцяв одному військовозобов'язаному дістати довідку про непридатність до служби, а іншому – переправити за кордон.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть псевдоадвоката, який обіцяв переправити військовозобов'язаного через кордон за чверть мільйона гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, киянин, видаючи себе за адвоката, вимагав від чоловіка призовного віку 750 доларів США за вплив на прийняття рішення посадовими особами територіального центру комплектування і соціальної підтримки про визнання непридатним до служби. Вказані кошти він одержав через довірену особу призовника.

Надалі обвинувачений запропонував самому посереднику свою допомогу у переправленні за кордон. За грошову винагороду у розмірі 250 тисяч гривень він пообіцяв внести дані чоловіка у систему «Шлях», що дозволяє безперешкодний виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Відомо, що псевдоадвоката затримали безпосередньо після передачі 250 тисяч гривень.

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