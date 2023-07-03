Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Обвинувачений підірвав вибуховий пристрій в Шевченківському райсуді Києва, є заручники

У Шевченківському райсуді столиці справжні бойові дії.

Конкурс на посади прокурорів Офісу Генпрокурора – є нові додаткові вакансії

Офіс Генпрокурора хоче заповнити вже 58 вакантних посад прокурорів, строк подання документів – до 27 липня.

Депутати підтримали законопроєкт Зеленського про скасування святкування Різдва 7 січня

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам схвалити за основу та в цілому президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.

Рятувальників, саперів та електриків звільнять від обов’язку подання декларацій

Крім ДСНС, також будуть звільнені від необхідності подання декларацій особи рядового та молодшого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби.

Кабмін продовжив строк використання в Україні COVID-вакцин

Урядовці ухвалили рішення, яким продовжили на час дії воєнного стану строк дії реєстраційних посвідчень COVID-вакцин та ліків від коронавірусу на час воєнного стану, тобто їхнього використання в Україні.

  1. В Україні

За чверть мільйона обіцяв переправити військовозобов'язаного за кордон: судитимуть псевдоадвоката

21:40, 3 липня 2023
Киянин, видаючи себе за адвоката, за гроші обіцяв одному військовозобов'язаному дістати довідку про непридатність до служби, а іншому – переправити за кордон.
За чверть мільйона обіцяв переправити військовозобов'язаного за кордон: судитимуть псевдоадвоката
Фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві судитимуть псевдоадвоката, який обіцяв переправити військовозобов'язаного через кордон за чверть мільйона гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, киянин, видаючи себе за адвоката, вимагав від чоловіка призовного віку 750 доларів США за вплив на прийняття рішення посадовими особами територіального центру комплектування і соціальної підтримки про визнання непридатним до служби. Вказані кошти він одержав через довірену особу призовника.

Надалі обвинувачений запропонував самому посереднику свою допомогу у переправленні за кордон. За грошову винагороду у розмірі 250 тисяч гривень він пообіцяв внести дані чоловіка у систему «Шлях», що дозволяє безперешкодний виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Відомо, що псевдоадвоката затримали безпосередньо після передачі 250 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду