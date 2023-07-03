Заволодіння майном «Центренерго» на суму понад 5,3 млн гривень – справу скеровано до суду

Колишні посадовців ПАТ «Центренерго», перебуваючи у змові з власником приватної компанії, закупили у нього товари за завищеними цінами, внаслідок чого товариству було завдано збитків на суму 5,311 млн гривень.

Фото: Центренерго

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних трьох осіб – колишніх посадовців ПАТ «Центренерго» (78,29% акцій належать державі) і їхнього співучасника – власника приватної компанії. Їх обвинувачують у заволодінні майном ПАТ «Центренерго» на суму 5,311 млн гривень. Про це повідомляє НАБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2018-2019 роках посадові особи ПАТ «Центренерго» забезпечили перемогу у трьох тендерних закупівлях наперед визначеного суб’єкта господарювання приватної форми власності та закупили за його посередництва за завищеними цінами труби та супутні вироби для потреб підприємств, що входили до складу ПАТ. Як наслідок, акціонерному товариству було завдано збитків на суму 5,311 млн гривень.



На сьогодні щодо двох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 870 тисяч гривень та 1 млн 170 тисяч гривень відповідно.



Ще один підозрюваний переховується від слідства, наразі його оголошено у державний та міжнародний розшук. Щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який.

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