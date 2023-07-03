Завладение имуществом «Центрэнерго» на сумму свыше 5,3 млн гривен – дело направлено в суд

Бывшие чиновники ПАО «Центрэнерго», будучи в сговоре с собственником частной компании, закупили у него товары по завышенным ценам, в результате чего обществу был нанесен ущерб на сумму 5,311 млн гривен.

Фото: Центрэнерго

НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых трех человек – бывших должностных лиц ПАО «Центрэнерго» (78,29% акций принадлежат государству) и их соучастника – владельца частной компании. Их обвиняют в завладении имуществом ПАО «Центрэнерго» на сумму 5,311 млн гривен. Об этом сообщает НАБУ.



В ходе досудебного расследования установлено, что в 2018-2019 годах должностные лица ПАО «Центрэнерго» обеспечили победу в трех тендерных закупках заранее определенного субъекта частной формы собственности и закупили при его посредничестве по завышенным ценам трубы и сопутствующие изделия для нужд предприятий, что входили в состав ПАО. Как следствие, акционерному обществу был нанесен ущерб на сумму 5,311 млн гривен.



На сегодняшний день в отношении двух подозреваемых применены меры пресечения в виде залога в размере 870 тысяч гривен и 1 млн 170 тысяч гривен соответственно.



Еще один подозреваемый скрывается от следствия, сейчас он объявлен в государственный и международный розыск. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После его задержания и доставки до места проведения досудебного расследования следовательным судьей будет решен вопрос о применении этой меры пресечения или замене более мягким.

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