Для нардепов провели обучение по приближению законодательства Украины в сфере защиты обличителей к праву ЕС

Проведено обучение по программе повышения квалификации «Приближение законодательства Украины в сфере защиты обличителей к праву ЕС: практические аспекты Верховной Рады Украины».

Фото: 24tv.ua

Исследовательская служба Верховной Рады провела обучение по специальной краткосрочной программе повышения квалификации «Приближение законодательства Украины в сфере защиты обличителей к праву ЕС: практические аспекты Верховной Рады Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что обучение проведено для народных депутатов Украины, их помощников-консультантов и работников Аппарата Верховной Рады Украины.

Цель образовательного мероприятия – повышение у участников профессионального обучения уровня знаний относительно: правовых основ функционирования института обличителей в Украине, политики Европейского Союза в сфере защиты лиц, сообщающих о нарушении законодательства Европейского Союза, опыта зарубежных стран по обеспечению прав обличителей, формирование практических навыков правоприменения в сфере разоблачения правонарушений и защиты прав обличителей.

Обучение по программе проводила заведующий сектором финансовой политики и бюджетного законодательства отдела по вопросам экономического развития и финансовой политики Исследовательской службы Верховной Рады Украины, доктор юридических наук Косица Ольга Алексеевна.

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