Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения войны

Согласно решению правительства аттестация рабочих мест, срок которой в период военного положения проводится в течение шести месяцев после завершения военного положения по решению работодателя, согласованного с профсоюзом.

Верховная Рада приняла закон об электронных кабинетах участников дел: что изменится в Хозяйственном процессуальном кодексе

Законопроект об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов предусматривает определенные процессуальные последствия для адвокатов.

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-замминистра Василия Лозинского с возможностью внесения залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, которым бывший заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был взят под стражу с залогом в 5 миллионов гривен.

Новая процедура экзаменов на право управления автомобилем – известны результаты первого месяца эксперимента

Теоретический экзамен с первой попытки сдают только 25,4% граждан, а практический – 33,6%.

Госорганы больше не смогут произвольно освобождать от уплаты судебного сбора

В законе о судебном сборе предусмотрено ограничение, по которому правки к нему смогут вносить только по определенной процедуре.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения войны

16:25, 3 июля 2023
Согласно решению правительства аттестация рабочих мест, срок которой в период военного положения проводится в течение шести месяцев после завершения военного положения по решению работодателя, согласованного с профсоюзом.
Кабмин отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения войны
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабинет министров отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения военного положения. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №660 от 30 июня.

"Аттестация, срок проведения которой наступил в период военного положения, по решению работодателя, согласованному с профсоюзом, проводится в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", - отмечается в документе

Отмечается, что результаты аттестации, проведенной до введения военного положения в Украине действительны и используются в период военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

Результаты аттестации используются при определении права на пенсию по возрасту на льготных условиях, льгот и компенсаций за счет предприятий, учреждений и организаций, обоснование предложений о внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», правительство вводит выплату работодателям компенсации за трудоустройство новых сотрудников.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео