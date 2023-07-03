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Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни

Згідно з рішенням уряду атестація робочих місць, строк якої настав у період воєнного стану проводиться протягом шести місяців після завершення воєнного стану за рішенням роботодавця, яке погоджене з профспілкою.

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Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни

16:25, 3 липня 2023
Згідно з рішенням уряду атестація робочих місць, строк якої настав у період воєнного стану проводиться протягом шести місяців після завершення воєнного стану за рішенням роботодавця, яке погоджене з профспілкою.
Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни
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Кабінет міністрів відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення воєнного стану. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №660 від 30 червня

“Атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні», - зазначається у документі

Зазначається, що результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

Результати атестації використовуються під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств,  установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», уряд вводить виплату роботодавцям компенсації за працевлаштування нових співробітників.

Автор: Ярослав Конощук

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