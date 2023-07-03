Для нардепів провели навчання щодо наближення законодавства України у сфері захисту викривачів до права ЄС

Проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації «Наближення законодавства України у сфері захисту викривачів до права ЄС: практичні аспекти для Верховної Ради України».

Фото: 24tv.ua

Дослідницька служба Верховної Ради провела навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Наближення законодавства України у сфері захисту викривачів до права ЄС: практичні аспекти для Верховної Ради України». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що навчання проведено для народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів і працівників Апарату Верховної Ради України.

Мета освітнього заходу – підвищення в учасників професійного навчання рівня знань щодо: правових засад функціонування інституту викривачів в Україні, політики Європейського Союзу у сфері захисту осіб, які повідомляють про порушення законодавства Європейського Союзу, досвіду зарубіжних країн щодо забезпечення прав викривачів, формування практичних навичок правозастосування у сфері викриття правопорушень та захисту прав викривачів.

Додається, що навчання за програмою проводила завідувач сектору фінансової політики та бюджетного законодавства відділу з питань економічного розвитку та фінансової політики Дослідницької служби Верховної Ради України, доктор юридичних наук Косиця Ольга Олексіївна.

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