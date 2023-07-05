В Киеве с 5 июля ввели ограничения движения грузовиков

С 10:00 до 22:00 будут ограничивать въезд и передвижение по Киеву крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн.

Фото: zn.ua

В Киеве с 5 июля ввели ограничения движения тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха более +28ºС. В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 будут ограничивать въезд и передвижение по городу крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«Такие ограничения введены распоряжением Киевской городской государственной администрации от 7 июля 2012 г. № 1173 «Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».

Департамент обращает внимание, что контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети осуществляет Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Просим всех водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам», - говорится в сообщении.

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