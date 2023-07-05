У Києві з 5 липня ввели обмеження руху вантажівок

З 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування Києвом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни.

Фото: zn.ua

У Києві з 5 липня введені обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше +28ºС. Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Такі обмеження запроваджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

Департамент звертає увагу, що контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею здійснює Управління патрульної поліції у м. Києві.

Просимо усіх водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.