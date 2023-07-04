Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада планирует на ближайшем заседании рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса - депутат

На ближайшем пленарном заседании запланировано рассмотрение законопроекта о легализации медицинского каннабиса, однако пока его не готовы поддержать как минимум 226 депутатов.

В Украине расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации: как подтвердить содержание родственников - лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ограничена возможность предоставления отсрочки от мобилизации лицам, ухаживающим за родственниками – лицами с инвалидностью. «Судебно-юридическая газета» расскажет, каким образом можно доказать содержание родственников – лиц с инвалидностью

Высший совет правосудия проведет мониторинг всех судей Верховного Суда, а НАПК проверит их образ жизни и декларации

Кроме того, судей Верховного Суда смогут проверить на полиграфе, и любые граждане смогут предоставить ВСП информацию о признаках дисциплинарных проступков в действиях судей Верховного Суда.

Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.

Чиновники должны будут декларировать операции по обмену валюты и указывать документы, предоставляющие право проживания за границей

В декларации чиновники и должностные лица должны будут указать документы, предоставляющие право на постоянное проживание на территории иностранных государств, а также данные об операциях по покупке долларов и евро.

  1. В Украине

Налоговое резидентство: как украинцам платить налоги за границей

19:29, 4 июля 2023
Украинцам ответили на главные вопросы о налоговом резидентстве.
Налоговое резидентство: как украинцам платить налоги за границей
Фото: finbalance.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил, что такое налоговое резидентство и как украинцам платить налоги за рубежом. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«Податкове резидентство — це ознака, що вказує на максимально тісний контакт людини з країною, якій вона сплачує податки.

Податковий резидент — особа, яка за законодавством певної держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію.

Які фактори є ключовими для визначення податкового резидентства?

Проживання в країні понад 183 дні впродовж календарного року

Місце знаходження центру життєвих інтересів

У випадку, коли громадянин України отримав тимчасовий захист за кордоном, визначним для податкового резидентства є центр життєвих інтересів.

Так, для визначення місця знаходження центру життєвих інтересів можуть враховуватись:

місце постійного проживання членів сім’ї

факт реєстрації як самозайнятої особи.

Зверніть увагу! Кожна країна розглядає питання податкового резидентства особи з точки зору власного внутрішнього законодавства. Особа має самостійно довести до компетентних органів держави факт існування випадку подвійного оподаткування та необхідності застосування відповідних положень двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування (якщо така конвенція укладена між Україною та країною вашого перебування).

Як підтвердити податкове резидентство?

Крок 1. Отримати довідку або підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами (такі форми подаються з перекладом).

Крок 2. Надати довідку про податкове резидентство України (засвідчені документи за спеціальними формами, див. п. 1) до податкових органів країни перебування.

Крок 3. Отримати від податкових органів країни перебування підтвердження (або відмову) про зарахування сплачених в Україні податків.

Зверніть увагу! Щоб отримати відповідне підтвердження необхідно подати заяву до податкової служби за місцем реєстрації. При цьому, якщо місце реєстрації відсутнє, або особа проживає в іншому місці, то таку заяву можна подати до будь-якого найближчого підрозділу податкової служби особисто, через представника або в електронній формі. Таке підтвердження надається безкоштовно!

Питання подвійного оподаткування між країнами регулюється двосторонніми конвенціями (угодами).

Станом на сьогодні між Україною та іншими державами діють 72 двосторонні конвенції (угоди) про уникнення подвійного оподаткування.

Зі списком країн та текстами міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування можна ознайомитись за посиланнями.

Важливо! Враховуючи значну кількість звернень громадян, Міністерством фінансів України розроблена анкета з описом можливих ситуацій, у яких опинилися за кордоном громадяни України, та переліком питань, що виникають у зв’язку з цим. З роз’ясненням іноземних держав, які було отримано, можна ознайомитись за посиланням.

Практичні випадки, з якими стикаються громадяни, які отримали тимчасовий захист за кордоном

Громадянин України, який виїхав за кордон, але продовжує працювати на українського роботодавця віддалено. Може вважатися податковим резидентом України та іншої держави (такі випадки врегульовуються нормами Конвенції про уникнення подвійного оподаткування).

Український роботодавець, як податковий агент, сплачує податок за такого працівника в Україні. Разом з тим, Податкова країни перебування може визначити різницю податків на доходи фізичних осіб, обов'язкову для сплати в країні перебування», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси