В Україні повернули ПДВ на паливо: на скільки виростуть ціни на дизель і бензин

Відсьогодні в Україні повертається ПДВ на пальне, в результаті чого на нього зростуть ціни.

З 1 липня в Україні повертається ПДВ 20% та довоєнні акцизи на всі види палива. Період скасування пільг збігся з початком збору врожаю та активним попитом на паливні матеріали серед вітчизняних аграріїв.

За словами члена аграрного комітету ВРУ, народного депутата України Сергія Лабазюка, період, безумовно, важкий для фермерів, передає УНІАН.

«Умови важкі…Але є об’єктивна реальність. Будь-яка ситуація має дві сторони. Від 1 липня дійсно зростуть ціни на дизель і бензин. За прогнозами аналітиків, ми побачимо на АЗС підвищення ціни на паливо на 8-10 грн, що дуже серйозно вплине на українського аграрія, адже припадає на період жнив та осінніх польових робіт (від загального об’єму йдеться про 60% від річних робіт). Повернення ПДВ вплине на собівартість сільськогосподарської продукції (переважно експорт здійснюється автотранспортним шляхом), а також фінансову стійкість фермерів», - заявив Лабазюк.

Раніше ми повідомляли, що депутати підтримали створення двомісячного запасу бензину та дизелю.

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