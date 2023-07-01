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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Суддя розповів, як в його суді відбувається втручання в розподіл справ

Вищу раду правосуддя попросили розібратись у ситуації, що виникла у Франківському райсуді Львова.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

  1. В Україні

В Україні повернули ПДВ на паливо: на скільки виростуть ціни на дизель і бензин

00:10, 1 липня 2023
Відсьогодні в Україні повертається ПДВ на пальне, в результаті чого на нього зростуть ціни.
В Україні повернули ПДВ на паливо: на скільки виростуть ціни на дизель і бензин
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З 1 липня в Україні повертається ПДВ 20% та довоєнні акцизи на всі види палива. Період скасування пільг збігся з початком збору врожаю та активним попитом на паливні матеріали серед вітчизняних аграріїв.

За словами члена аграрного комітету ВРУ, народного депутата України Сергія Лабазюка, період, безумовно, важкий для фермерів, передає УНІАН.

«Умови важкі…Але є об’єктивна реальність. Будь-яка ситуація має дві сторони. Від 1 липня дійсно зростуть ціни на дизель і бензин. За прогнозами аналітиків, ми побачимо на АЗС підвищення ціни на паливо на 8-10 грн, що дуже серйозно вплине на українського аграрія, адже припадає на період жнив та осінніх польових робіт (від загального об’єму йдеться про 60% від річних робіт). Повернення ПДВ вплине на собівартість сільськогосподарської продукції (переважно експорт здійснюється автотранспортним шляхом), а також фінансову стійкість фермерів», - заявив Лабазюк.

Раніше ми повідомляли, що депутати підтримали створення двомісячного запасу бензину та дизелю.

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