В Украине вернули НДС на топливо: на сколько вырастут цены на дизель и бензин

С сегодняшнего дня в Украине возвращается НДС на топливо, в результате чего на него поднимутся цены.

С 1 июля в Украину возвращается НДС 20% и довоенные акцизы на все виды топлива. Период отмены льгот совпал с началом сбора урожая и активным спросом на топливные материалы среди отечественных аграриев.

По словам члена аграрного комитета ВРУ, народного депутата Украины Сергея Лабазюка, период, безусловно, тяжел для фермеров, передает УНИАН.

«Условия тяжелые…Но есть объективная реальность. Любая ситуация имеет две стороны. С 1 июля действительно вырастут цены на дизель и бензин. По прогнозам аналитиков, мы увидим на АЗС повышение цены на топливо на 8-10 грн, что очень серьезно повлияет на украинского агрария, ведь приходится на период жатвы и осенних полевых работ (от общего объема речь идет о 60% годовых работ). Возврат НДС повлияет на себестоимость сельскохозяйственной продукции (преимущественно экспорт осуществляется автотранспортным путем), а также финансовую устойчивость фермеров», - заявил Лабазюк.

Ранее мы сообщали, что депутаты поддержали создание двухмесячного запаса бензина и дизеля.

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