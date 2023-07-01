Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Судья рассказал, как в его суде происходит вмешательство в распределение дел

Высший совет правосудия попросили разобраться в ситуации, возникшей во Франковском райсуде Львова.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

  1. В Украине

В Украине вернули НДС на топливо: на сколько вырастут цены на дизель и бензин

00:10, 1 июля 2023
С сегодняшнего дня в Украине возвращается НДС на топливо, в результате чего на него поднимутся цены.
В Украине вернули НДС на топливо: на сколько вырастут цены на дизель и бензин
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

С 1 июля в Украину возвращается НДС 20% и довоенные акцизы на все виды топлива. Период отмены льгот совпал с началом сбора урожая и активным спросом на топливные материалы среди отечественных аграриев.

По словам члена аграрного комитета ВРУ, народного депутата Украины Сергея Лабазюка, период, безусловно, тяжел для фермеров, передает УНИАН.

«Условия тяжелые…Но есть объективная реальность. Любая ситуация имеет две стороны. С 1 июля действительно вырастут цены на дизель и бензин. По прогнозам аналитиков, мы увидим на АЗС повышение цены на топливо на 8-10 грн, что очень серьезно повлияет на украинского агрария, ведь приходится на период жатвы и осенних полевых работ (от общего объема речь идет о 60% годовых работ). Возврат НДС повлияет на себестоимость сельскохозяйственной продукции (преимущественно экспорт осуществляется автотранспортным путем), а также финансовую устойчивость фермеров», - заявил Лабазюк.

Ранее мы сообщали, что депутаты поддержали создание двухмесячного запаса бензина и дизеля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду