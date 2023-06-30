Подрыв Каховской ГЭС: создан Координационный центр по сохранению культурного наследия

Координационный центр должен разработать и представить план мероприятий, направленных на усиление защиты культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Кабинет Министров создал межведомственный Координационный центр по сохранению культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС. Соответствующее распоряжение, разработанное МКИПом, Правительство приняло на своем заседании 30 июня, передает МКИП.

«Согласно документу, Координационный центр в двухнедельный срок должен разработать и представить МКИП план мероприятий, направленных на усиление защиты культурного наследия и культурных ценностей на указанных территориях. После этого МКИП внесет его на утверждение Правительства.

Также Правительство поручило Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской ОВА вместе с органами местного самоуправления, Национальной полицией, Силами территориальной обороны Вооруженных Сил безотлагательно обеспечить ограничение доступа населения к территориям, пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС, чтобы не допустить случаи мародерства, нанесения вреда объектам культурного наследия и культурным ценностям.

Кроме того, Координационный центр должен обратиться в международные институты по оказанию помощи в сохранении, документировании, исследовании и музеефикации объектов культурного наследия и культурных ценностей на пострадавших территориях.

Председателем Координационного центра определен Министр культуры и информационной политики. В его состав также вошли представители МКИП, Мининфраструктуры, МОН, МВД, Минобороны, Нацполиции, Сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской ОВО и Института археологии НАН», - говорится в сообщении.

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