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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

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Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.

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  1. В Украине

Подрыв Каховской ГЭС: создан Координационный центр по сохранению культурного наследия

19:17, 30 июня 2023
Координационный центр должен разработать и представить план мероприятий, направленных на усиление защиты культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Подрыв Каховской ГЭС: создан Координационный центр по сохранению культурного наследия
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Кабинет Министров создал межведомственный Координационный центр по сохранению культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС. Соответствующее распоряжение, разработанное МКИПом, Правительство приняло на своем заседании 30 июня, передает МКИП.

«Согласно документу, Координационный центр в двухнедельный срок должен разработать и представить МКИП план мероприятий, направленных на усиление защиты культурного наследия и культурных ценностей на указанных территориях. После этого МКИП внесет его на утверждение Правительства.

Также Правительство поручило Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской ОВА вместе с органами местного самоуправления, Национальной полицией, Силами территориальной обороны Вооруженных Сил безотлагательно обеспечить ограничение доступа населения к территориям, пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС, чтобы не допустить случаи мародерства, нанесения вреда объектам культурного наследия и культурным ценностям.

Кроме того, Координационный центр должен обратиться в международные институты по оказанию помощи в сохранении, документировании, исследовании и музеефикации объектов культурного наследия и культурных ценностей на пострадавших территориях.

Председателем Координационного центра определен Министр культуры и информационной политики. В его состав также вошли представители МКИП, Мининфраструктуры, МОН, МВД, Минобороны, Нацполиции, Сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской ОВО и Института археологии НАН», - говорится в сообщении.

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