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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки

Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.

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  1. В мире

В Молдове задержали мужчину, который открыл стрельбу в аэропорту

18:59, 30 июня 2023
Во время задержания злоумышленника в аэропорту Кишинева он получил ранения.
В Молдове задержали мужчину, который открыл стрельбу в аэропорту
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Как ранее сообщалось, 30 июня в аэропорту Кишинева в Молдове раздавались выстрелы, из-за чего пассажиры были эвакуированы из здания.

Впоследствии МВД Молдовы сообщили, что полиция смогла задержать иностранца, который в пятницу днем устроил стрельбу в аэропорту Молдовы, что привело к гибели по меньшей мере двух человек.

Отмечается, что отряд полиции особого назначения FULGER обезвредил нападавшего, тот получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь.

Правительство Молдовы сообщило подробности инцидента со стрельбой: «В международном аэропорту Кишинева иностранному гражданину было отказано во въезде в Республику Молдова.

Во время его сопровождения в зону для возврата, он схватил пистолет пограничника и смертельно ранил двух человек. Агрессор был нейтрализован».

Позже президент Молдовы Майя Санду уточнила, что погиб пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

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