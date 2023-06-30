В Молдове задержали мужчину, который открыл стрельбу в аэропорту

Во время задержания злоумышленника в аэропорту Кишинева он получил ранения.

Как ранее сообщалось, 30 июня в аэропорту Кишинева в Молдове раздавались выстрелы, из-за чего пассажиры были эвакуированы из здания.

Впоследствии МВД Молдовы сообщили, что полиция смогла задержать иностранца, который в пятницу днем устроил стрельбу в аэропорту Молдовы, что привело к гибели по меньшей мере двух человек.

Отмечается, что отряд полиции особого назначения FULGER обезвредил нападавшего, тот получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь.

Правительство Молдовы сообщило подробности инцидента со стрельбой: «В международном аэропорту Кишинева иностранному гражданину было отказано во въезде в Республику Молдова.

Во время его сопровождения в зону для возврата, он схватил пистолет пограничника и смертельно ранил двух человек. Агрессор был нейтрализован».

Позже президент Молдовы Майя Санду уточнила, что погиб пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

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