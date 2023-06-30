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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

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  1. У світі

У Молдові затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в аеропорту

18:59, 30 червня 2023
Під час затримання нападника в аеропорту Кишинева він зазнав поранень.
У Молдові затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в аеропорту
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Як раніше повідомлялося, 30 червня в аеропорту Кишинева в Молдові лунали постріли, через що пасажирів евакували із будівлі.

Згодом МВС Молдови поінформували, що поліція змогла затримати іноземця. В результаті стрілянини загинуло дві людини.

Зазначається, що загін поліції особливого призначення FULGER знешкодив нападника, той зазнав поранень і нині отримує медичну допомогу.

Уряд Молдови повідомив подробиці інциденту зі стріляниною: «У міжнародному аеропорту Кишинева іноземному громадянину було відмовлено у в'їзді до Республіки Молдова.

Під час його супроводу в зону для повернення він схопив пістолет прикордонника і смертельно поранив двох людей. Агресор був нейтралізований».

Згодом президент Молдови Мая Санду уточнила, що загинув прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.

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