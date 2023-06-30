У Молдові затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в аеропорту

Під час затримання нападника в аеропорту Кишинева він зазнав поранень.

Як раніше повідомлялося, 30 червня в аеропорту Кишинева в Молдові лунали постріли, через що пасажирів евакували із будівлі.

Згодом МВС Молдови поінформували, що поліція змогла затримати іноземця. В результаті стрілянини загинуло дві людини.

Зазначається, що загін поліції особливого призначення FULGER знешкодив нападника, той зазнав поранень і нині отримує медичну допомогу.

Уряд Молдови повідомив подробиці інциденту зі стріляниною: «У міжнародному аеропорту Кишинева іноземному громадянину було відмовлено у в'їзді до Республіки Молдова.

Під час його супроводу в зону для повернення він схопив пістолет прикордонника і смертельно поранив двох людей. Агресор був нейтралізований».

Згодом президент Молдови Мая Санду уточнила, що загинув прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.

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