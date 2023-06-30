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  1. В Україні

В Україні відбулись масштабні навчання на випадок теракту на Запорізькій АЕС

18:39, 30 червня 2023
Під час навчань на випадок теракту на Запорізькій АЕС моделювалися різні сценарії можливої аварії на станції та вплив цієї події на навколишні території.
В Україні відбулись масштабні навчання на випадок теракту на Запорізькій АЕС
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29 та 30 червня в Україні відбулись масштабні спеціальні навчання на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

«До складу Міжвідомчого кризового штабу, діяльність якого координує очільник Міненерго України Герман Галущенко, увійшли міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, керівник Держінспекції ядерного регулювання Олег Коріков, голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Запорізької – Юрій Малашко, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, а також представники Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій.

Подібні тренувальні навчання, нагадав міністр енергетики, вже проводилися 2022 року, але нинішні обставини суттєво відрізняються від торішніх: рівень загрози теракту дедалі вищий, а ситуація на станції – ще гірша», - сказано у повідомленні.

«У межах навчань моделювалися різні сценарії можливої аварії на станції та вплив цієї події на навколишні території. Залежно від цих сценаріїв наслідки потенційної аварії може відчути і окремий регіон України, і сусідні держави. Ускладнює ситуацію той факт, що росіяни відрізали нас від системи моніторингу ситуації на станції. Але і цей момент ми теж враховували під час навчань», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зокрема, під час тренування багато уваги приділили системі оповіщення населення, моніторингу руху та показників забруднення «радіаційної хмари», способам оперативного усунення наслідків розповсюдження радіації, шляхи евакуації населення автомобільним та залізничним транспортом тощо.

Ситуацію в регіонах ймовірного ураження постійно контролювали мобільні бригади, які в режимі реального часу вимірювали радіаційний рівень і докладно фіксували динаміку змін.

Міністр підкреслив, що в разі аварії населення має виконувати рекомендації виключно офіційних представників влади – військових адміністрацій, МВС, ДСНС, МОЗ.

За словами Германа Галущенка, сьогодні всю відповідальність за будь-яку можливу подію на ЗАЕС несе росія. І можливий теракт буде умисною дією ворога, яка несе загрози для всього цивілізованого світу. Тому Україна покладається на співпрацю з моніторинговою місією МАГАТЕ, представники якої присутні на станції.  

Експерти Енергоатома розробили найбільш прогнозований сценарій можливого розвитку подій на ЗАЕС, коли внаслідок аварії, спричиненої терактом, радіаційна хмара охопить чотири області України.

Президент Енергоатома Петро Котін, подякувавши всім учасникам, зазначив: завдяки цьому  тренуванню «ми отримали додаткову інформацію для подальшого планування наших дій. Всі служби відпрацювали реалістичний сценарій, в якому Енергоатом в момент теракту на ЗАЕС не має доступу до майданчику станції...

Зауважу, що основне підґрунтя для тренувань – чіткий радіаційний прогноз. Саме за цими розрахунками планується робота всіх відомств для забезпечення безпеки нашого населення».

Очільник НАЕК додав, що такі заходи Компанія регулярно проводить на всіх вітчизняних АЕС, а з урахуванням воєнного стану подібні навчання, із залученням всіх відомств, невдовзі необхідно провести на всіх підконтрольних Україні атомних станціях і прилеглих до них територіях. Тож Міжвідомчий кризовий штаб починає планово готуватися до наступних заходів.

В Україні відбулись масштабні навчання на випадок теракту на Запорізькій АЕС

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