З 1 липня відправити посилку Укрпоштою стане дорожче

З 1 липня Укрпошта підвищує тарифи на відправлення.

Фото з відкритих джерел

З 1 липня Укрпошта підвищує тарифи на відправлення. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише Економічна правда.



Так, Укрпошта частково перегляне вартість відправлень по Україні та за її межами.

Згідно з новими тарифами, вартість доставлення відправлень «Укрпошта Експрес» збільшиться у середньому на 10 гривень для пересилання в межах однієї області та на 8 гривень для пересилання в межах всієї країни.

З 1 липня також діятимуть нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт», де середнє підвищення становить 7 гривень на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 гривень.

Якщо, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила, наприклад, 35 гривень, то після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 гривень. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 гривень, порівняно з попередніми 60 гривень.

На 5 грн зросте вартість послуги «Укрпошта Документи» та вартість кур’єрського забору або доставки.

Починаючи з 1 липня, також будуть внесені зміни у вартість на доставку «дрібних пакетів рекомендованих» на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу.

Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів. Це перший перегляд цін на міжнародну доставку, який обумовлений зовнішніми факторами, зазначають у компанії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.