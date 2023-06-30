Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

У Дії прокоментували, чому розповсюдили інформацію про юридичні послуги фірми, яка не зареєстрована

У Дія.Підпис може інтегруватися будь-хто.

  1. В Україні

З 1 липня відправити посилку Укрпоштою стане дорожче

19:32, 30 червня 2023
З 1 липня Укрпошта підвищує тарифи на відправлення.
З 1 липня відправити посилку Укрпоштою стане дорожче
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З 1 липня Укрпошта підвищує тарифи на відправлення. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише Економічна правда.

Так, Укрпошта частково перегляне вартість відправлень по Україні та за її межами.

Згідно з новими тарифами, вартість доставлення відправлень «Укрпошта Експрес» збільшиться у середньому на 10 гривень для пересилання в межах однієї області та на 8 гривень для пересилання в межах всієї країни.

З 1 липня також діятимуть нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт», де середнє підвищення становить 7 гривень на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 гривень.

Якщо, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила, наприклад, 35 гривень, то після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 гривень. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 гривень, порівняно з попередніми 60 гривень.

На 5 грн зросте вартість послуги «Укрпошта Документи» та вартість кур’єрського забору або доставки.

Починаючи з 1 липня, також будуть внесені зміни у вартість на доставку «дрібних пакетів рекомендованих» на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу.

Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів. Це перший перегляд цін на міжнародну доставку, який обумовлений зовнішніми факторами, зазначають у компанії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кононенко
    Олена Кононенко
    суддя Сумського апеляційного суду
  • Олександр Князюк
    Олександр Князюк
    суддя Одеського апеляційного суду
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду