С 1 июля отправить посылку Укрпочтой станет дороже

С 1 июля Укрпочта повышает тарифы на отправку.

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С 1 июля Укрпочта повышает тарифы на отправку. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет Экономическая правда.

Так, Укрпочта частично пересмотрит стоимость отправлений по Украине и за ее пределами.

Согласно новым тарифам, стоимость доставки отправлений «Укрпочта Экспресс» увеличится в среднем на 10 гривен для пересылки в пределах одной области и на 8 гривен для пересылки в пределах всей страны.

С 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги «Укрпочта Стандарт», где среднее повышение составляет 7 гривен на доставку по Украине, а в пределах отдельной области – 10 гривен.

Если раньше стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составляла, например, 35 гривен, то после пересмотра тарифов она увеличится до 42 гривен. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 70 гривен по сравнению с предыдущими 60 гривен.

На 5 гривен увеличится стоимость услуги «Укрпочта Документы» и стоимость курьерского забора или доставки.

Начиная с 1 июля, также будут внесены изменения в стоимость на доставку «мелких пакетов рекомендованных» на все зоны и на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Тунис.

Эти изменения составят 10% от текущих тарифов. Это первый пересмотр цен на международную доставку, обусловленный внешними факторами, отмечают в компании.

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