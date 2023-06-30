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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

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  1. В Украине

С 1 июля отправить посылку Укрпочтой станет дороже

19:32, 30 июня 2023
С 1 июля Укрпочта повышает тарифы на отправку.
С 1 июля отправить посылку Укрпочтой станет дороже
Фото из открытых источников
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С 1 июля Укрпочта повышает тарифы на отправку. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет Экономическая правда.

Так, Укрпочта частично пересмотрит стоимость отправлений по Украине и за ее пределами.

Согласно новым тарифам, стоимость доставки отправлений «Укрпочта Экспресс» увеличится в среднем на 10 гривен для пересылки в пределах одной области и на 8 гривен для пересылки в пределах всей страны.

С 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги «Укрпочта Стандарт», где среднее повышение составляет 7 гривен на доставку по Украине, а в пределах отдельной области – 10 гривен.

Если раньше стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составляла, например, 35 гривен, то после пересмотра тарифов она увеличится до 42 гривен. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 70 гривен по сравнению с предыдущими 60 гривен.

На 5 гривен увеличится стоимость услуги «Укрпочта Документы» и стоимость курьерского забора или доставки.

Начиная с 1 июля, также будут внесены изменения в стоимость на доставку «мелких пакетов рекомендованных» на все зоны и на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Тунис.

Эти изменения составят 10% от текущих тарифов. Это первый пересмотр цен на международную доставку, обусловленный внешними факторами, отмечают в компании.

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