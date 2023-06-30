В Украине прошли масштабные учения на случай теракта на Запорожской АЭС

Во время учений на случай теракта на Запорожской АЭС моделировались разные сценарии возможной аварии на станции и влияние этого события на окружающие территории.

29 и 30 июня в Украине прошли масштабные специальные учения на случай возможного теракта на временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

«В состав Межведомственного кризисного штаба, деятельность которого координирует глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, вошли министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, руководитель Госинспекции ядерного регулирования Олег Кориков, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Запорожской – Юрий Малашко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, а также представители Николаевской и Херсонской областных военных администраций.

Подобные тренировочные учения, напомнил министр энергетики, уже проводились в 2022 году, но нынешние обстоятельства существенно отличаются от прошлогодних: уровень угрозы теракта все выше, а ситуация на станции еще хуже», - говорится в сообщении.

«В рамках учений моделировались разные сценарии возможной аварии на станции и влияние этого события на окружающие территории. В зависимости от этих сценариев последствия потенциальной аварии могут ощутить и отдельный регион Украины, и соседние государства. Усложняет ситуацию тот факт, что россияне отрезали нас от системы мониторинга ситуации на станции. Но и этот момент мы тоже учитывали во время учений», – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В частности, во время тренировки много внимания уделили системе оповещения населения, мониторинга движения и показателей загрязнения «радиационного облака», способам оперативного устранения последствий распространения радиации, пути эвакуации населения автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ситуацию в регионах вероятного поражения постоянно контролировали мобильные бригады, в режиме реального времени измерявшие радиационный уровень и подробно фиксировавшие динамику изменений.

Министр подчеркнул, что в случае аварии население должно выполнять рекомендации исключительно официальных представителей власти – военных администраций, МВД, ГСЧС, Минздрава.

По словам Германа Галущенко, сегодня всю ответственность за любое возможное событие на ЗАЭС несет россия. И возможный теракт будет умышленным действием врага, несущего угрозы для всего цивилизованного мира. Поэтому Украина полагается на сотрудничество с мониторинговой миссией МАГАТЭ, представители которой присутствуют на станции.

Эксперты Энергоатома разработали наиболее прогнозируемый сценарий возможного развития событий на ЗАЭС, когда в результате аварии, вызванной терактом, радиационное облако охватит четыре области Украины.

Президент Энергоатома Петр Котин, поблагодарив всех участников, отметил: благодаря этой тренировке «мы получили дополнительную информацию для дальнейшего планирования наших действий. Все службы отработали реалистичный сценарий, в котором Энергоатом в момент теракта на ЗАЭС не имеет доступа к площадке...

Замечу, что основная основа для тренировок – четкий радиационный прогноз. Именно по этим расчетам планируется работа всех ведомств по обеспечению безопасности нашего населения».

Глава НАЭК добавил, что такие мероприятия Компания регулярно проводит на всех отечественных АЭС, а с учетом военного положения подобные учения, с привлечением всех ведомств, вскоре необходимо провести на всех подконтрольных Украине атомных станциях и прилегающих к ним территориях. Межведомственный кризисный штаб начинает планово готовиться к следующим мероприятиям.

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