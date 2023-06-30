В аеропорту Кишинева лунають постріли, пасажирів евакуюють

Спецслужби Молдови готуються до штурму приміщення в аеропорту Кишинева.

У п’ятницю, 30 червня, в аеропорту Кишинева в Молдові лунають постріли, пасажирів евакуюють із будівлі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що чоловік здійснив кілька пострілів у стелю і забарикадувався в приміщенні місцевого аеропорту.

За непідтвердженою інформацією, одну людину поранено через стрілянину в аеропорту Кишинева. Повідомляють, що ним може бути поліцейський або прикордонник. Стрілянину влаштував іноземець, якого не пустили в Молдову.

За інформацією МВС Молдови, спецслужби готуються до штурму приміщення в аеропорту Кишинева, де забарикадувався зловмисник.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.