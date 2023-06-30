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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

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  1. У світі

В аеропорту Кишинева лунають постріли, пасажирів евакуюють

18:06, 30 червня 2023
Спецслужби Молдови готуються до штурму приміщення в аеропорту Кишинева.
В аеропорту Кишинева лунають постріли, пасажирів евакуюють
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У п’ятницю, 30 червня, в аеропорту Кишинева в Молдові лунають постріли, пасажирів евакуюють із будівлі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що чоловік здійснив кілька пострілів у стелю і забарикадувався в приміщенні місцевого аеропорту.

За непідтвердженою інформацією, одну людину поранено через стрілянину в аеропорту Кишинева. Повідомляють, що ним може бути поліцейський або прикордонник. Стрілянину влаштував іноземець, якого не пустили в Молдову.

За інформацією МВС Молдови, спецслужби готуються до штурму приміщення в аеропорту Кишинева, де забарикадувався зловмисник.

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