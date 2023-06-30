На Донеччині викрито пʼятьох військовослужбовців, які привласнили 4,8 млн гривень

За даними слідства, п'ятеро військовослужбовців поклали до кишені кошти, виділені на премії за безпосередню участь у бойових діях.

Фото: gp.gov.ua

На Донеччині пʼятьох військовослужбовців викрито на привласненні 4,8 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Командиру військової частини, начальнику штабу, помічнику командира з правової роботи, заступнику командира з озброєння та командиру взводу з технічного забезпечення цієї частини повідомлено про підозру за фактами привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.



За даними слідства, підозрювані протягом березня-вересня 2022 року заволоділи 4,8 млн гривень. Ці грошові кошти були виділені на премії за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: gp.gov.ua

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