В Донецкой области разоблачены пять военнослужащих, которые присвоили 4,8 млн гривен

По данным следствия, пятеро военнослужащих положили в карман средства, выделенные на премии за непосредственное участие в боевых действиях.

Фото: gp.gov.ua

В Донецкой области пять военнослужащих разоблачены на присвоении 4,8 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Командиру воинской части, начальник штаба, помощнику командира по правовой работе, заместителю командира по вооружению и командиру взвода по техническому обеспечению этой части сообщено о подозрении по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.



По данным следствия, подозреваемые в течение марта-сентября 2022 года завладели 4,8 млн гривен. Эти средства были выделены на премии за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: gp.gov.ua

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