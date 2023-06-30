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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки

Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.

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  1. В Украине

Кабмин внес изменения о предоставлении админуслуг, связанных с госрегистрацией авто

17:56, 30 июня 2023
Вводится возможность бронирования номерных знаков или их буквенно-цифровой комбинации и устанавливается стоимость выбранной буквенно-цифровой комбинации при регистрации авто.
Кабмин внес изменения о предоставлении админуслуг, связанных с госрегистрацией авто
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Правительство приняло постановление «О внесении изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о присвоении буквенно-цифровой комбинации номерных знаков». Этот документ направлен на приведение актов Правительства в соответствие с изменениями в Закон Украины «О дорожном движении» и внедрением новых услуг, связанных с этими изменениями, передает правительственный портал.

Так, при государственной регистрации авто (по желанию лица) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровая комбинация) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования.

Также вводится возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки).

Кроме того, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства (в размере 300 грн., кроме платных номерных знаков).

Реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств.

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