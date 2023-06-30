Кабмин внес изменения о предоставлении админуслуг, связанных с госрегистрацией авто

Вводится возможность бронирования номерных знаков или их буквенно-цифровой комбинации и устанавливается стоимость выбранной буквенно-цифровой комбинации при регистрации авто.

Правительство приняло постановление «О внесении изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о присвоении буквенно-цифровой комбинации номерных знаков». Этот документ направлен на приведение актов Правительства в соответствие с изменениями в Закон Украины «О дорожном движении» и внедрением новых услуг, связанных с этими изменениями, передает правительственный портал.

Так, при государственной регистрации авто (по желанию лица) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровая комбинация) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования.

Также вводится возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки).

Кроме того, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства (в размере 300 грн., кроме платных номерных знаков).

Реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств.

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