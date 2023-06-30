В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы, пассажиров эвакуируют

Спецслужбы Молдовы готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева.

В пятницу, 30 июня, в аэропорту Кишинева в Молдове раздаются выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении местного аэропорта.

По неподтвержденной информации, один человек ранен из-за стрельбы в аэропорту Кишинева. Сообщается, что им может быть полицейский или пограничник. Стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в Молдову.

По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева, где забаррикадировался злоумышленник.

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