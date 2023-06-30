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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

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  1. В Україні

Підрив Каховської ГЕС: створено Координаційний центр зі збереження культурної спадщини

19:17, 30 червня 2023
Координаційний центр має розробити та подати план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Підрив Каховської ГЕС: створено Координаційний центр зі збереження культурної спадщини
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Кабінет Міністрів створив міжвідомчий Координаційний центр зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Відповідне розпорядження, розроблене МКІП, Уряд прийняв на своєму засіданні 30 червня, передає МКІП.

«Згідно з документом Координаційний центр у двотижневий строк має розробити та подати МКІП план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на вказаних територіях. Після цього МКІП внесе його на затвердження Уряду.

Також Уряд доручив Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській ОВА разом з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Силами територіальної оборони Збройних Сил невідкладно забезпечити обмеження доступу населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, щоб не допустити випадки мародерства, завдання шкоди об’єктам культурної спадщини та культурним цінностям.

Крім того, Координаційний центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях.

Головою Координаційного центру визначено Міністра культури та інформаційної політики. До його складу також увійшли представники МКІП, Мінінфраструктури, МОН, МВС, Міноборони, Нацполіції, Сил територіальної оборони Збройних Сил, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської ОВА та Інституту археології НАН», - сказано у повідомленні.

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