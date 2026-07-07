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Штраф 5 тисяч доларів і навіть ув'язнення: за який одяг можуть покарати туристів за кордоном

12:39, 7 липня 2026
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У деяких країнах звичайна футболка або кепка з камуфляжним принтом можуть коштувати туристу тисячі доларів.
Штраф 5 тисяч доларів і навіть ув'язнення: за який одяг можуть покарати туристів за кордоном
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Плануючи відпочинок за кордоном, туристам варто звертати увагу не лише на документи, візові правила чи вимоги до багажу, а й на власний одяг. У низці держав звичайні камуфляжні речі, які в багатьох країнах вважаються лише модним елементом гардероба, можуть стати підставою для штрафу, конфіскації речей або навіть кримінальної відповідальності. Мандрівників закликають заздалегідь ознайомлюватися з місцевим законодавством, адже такі обмеження діють уже в 21 країні світу.

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Чому туристам радять відмовитися від камуфляжного одягу

Перед поїздкою за кордон варто перевіряти не лише документи та багаж, а й уважно переглянути речі, які планується взяти із собою. За словами експертів у сфері туризму, у 21 країні світу цивільним особам повністю або частково заборонено носити камуфляжний одяг.

У багатьох державах камуфляж сприймається не як модний принт, а як елемент військової чи службової форми. Саме тому його носіння сторонніми особами може розцінюватися як порушення місцевого законодавства, зазначає UNILAD.

Фахівці наголошують, що найкращим рішенням буде взагалі не брати такі речі із собою, особливо якщо маршрут передбачає відвідування кількох країн.

Які речі можуть підпадати під заборону

Обмеження стосуються не лише курток, штанів чи футболок із камуфляжним забарвленням.

Проблеми можуть виникнути також через:

  • кепки;
  • рюкзаки;
  • купальні костюми;
  • дитячий одяг;
  • аксесуари;
  • речі з принтами, які навіть у незвичних кольорах нагадують камуфляж.

У деяких випадках місцева влада може розцінити такі речі як військовий одяг незалежно від їхнього фасону чи кольору.

Що рекомендують зробити перед поїздкою

Перед подорожжю туристам радять ознайомитися з офіційними рекомендаціями країни призначення, особливо з розділами, які стосуються місцевого законодавства, правил поведінки та можливих заборон.

Особливу увагу рекомендують приділити подорожам із кількома зупинками або круїзам, адже правила можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх державах.

Якщо камуфляжний одяг уже взято із собою, його радять не вдягати в аеропорту, під час виходу на берег із круїзного лайнера чи перебування у громадських місцях. За потреби варто уточнити місцеві вимоги в авіакомпанії, туристичного оператора або адміністрації готелю.

Яке покарання загрожує за порушення

У деяких країнах відповідальність за носіння камуфляжного одягу цивільними особами є досить суворою.

Так, в Омані за таке порушення може загрожувати штраф до 5 тисяч доларів США.

У Гані носіння камуфляжу цивільними вважається неповагою до держави та традиційних цінностей. У певних випадках це може призвести до покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 місяців.

Подібні обмеження діють і в низці держав Карибського басейну. Зокрема, у Домініці та на Ямайці носити камуфляж дозволено лише військовослужбовцям.

У яких країнах діє заборона на камуфляж

За даними World Population Review, відповідні обмеження діють у таких країнах:

  • Нігерія;
  • Філіппіни (щодо військової та поліцейської форми);
  • Уганда;
  • Гана;
  • Саудівська Аравія;
  • Мадагаскар;
  • Замбія;
  • Зімбабве;
  • Азербайджан (щодо військової форми);
  • Оман;
  • Ямайка;
  • Тринідад і Тобаго;
  • Гаяна;
  • Багами;
  • Барбадос;
  • Сент-Люсія;
  • Гренада;
  • Сент-Вінсент і Гренадіни;
  • Антигуа і Барбуда;
  • Домініка;
  • Сент-Кітс і Невіс.

Фахівці наголошують, що кілька хвилин, витрачених на ознайомлення з місцевими правилами, можуть допомогти уникнути конфіскації речей, значних штрафів або навіть проблем із правоохоронними органами під час відпочинку за кордоном.

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