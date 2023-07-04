В Минэкономики рассказали, что будет с ценами на топливо в июле

В Правительстве прогнозируют рост цен на топливо до конца июля.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко считает, что в июле стоимость бензина может увеличиться еще примерно на 7 гривен. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Мы видим, что не будет резкого роста цены (на бензин и дизель - ред.). На это есть несколько факторов: нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом. Поэтому никаких резких скачков не будет. Потому стоять в очередях и ожидать, что завтра будет дефицит или повышение цены не стоит. Мы видим и прогнозируем, что до конца июля повышение будет до 5 гривен, если речь идет о дизтопливо... Бензин тоже до 7 гривен», - рассказала министр.

Также она добавила, что в общем после возвращения довоенных налогов дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин - на 11.

Ранее мы сообщали, что в Украине вернули НДС на топливо.

Кроме того, депутаты поддержали создание двухмесячного запаса бензина и дизеля.

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