Окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС, — розвідка

Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

Російські окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції», — йдеться у повідомленні.

У розвідці заявили, що одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно отриманих вказівок, вони мають від'їхати до 5 липня.

«Бажаний напрямок — територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від'їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», — зазначили у ГУР.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливі наслідки теракту на ЗАЕС.

Окрім цього, у Міненерго заявили, що в Україні проведуть масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

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