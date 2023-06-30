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Оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС, — разведка

09:50, 30 июня 2023
Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.
Оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС, — разведка
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Российские оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«По последним данным оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции», - говорится в сообщении.

В разведке заявили, что одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля.

«Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева», — отметили в ГУР.

Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Персоналу, остающемуся на станции, дано указание «в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину».

Напомним, ранее сообщалось о возможных последствиях теракта на ЗАЭС.

Кроме того, Минэнерго заявило, что в Украине проведут масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

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