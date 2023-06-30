Подлежит ли нотариальному удостоверению договор аренды транспортного средства, стороной которого является ФЛП — решение БП ВС

Для решения этого вопроса следует руководствоваться не только субъектным составом соответствующих правоотношений, важным в этом случае является содержание самих правоотношений и являются ли такие отношения хозяйственными.

Большая Палата Верховного Суда утвердила, что для решения вопроса, подлежит ли договор найма (аренды) транспортного средства, стороной которого является физическое лицо – предприниматель, нотариальному удостоверению согласно ч. 2 ст. 799 ГК Украины, следует руководствоваться не только субъектным составом соответствующих правоотношений, важным в этом случае является содержание самих правоотношений (в этом случае - договорных отношений аренды транспортного средства) и являются ли такие отношения хозяйственными. Об этом сообщает ВС.

Поэтому необходимо установление правового статуса физического лица в этих правоотношениях – действует оно в собственных интересах или как предприятие, которое арендует транспортное средство с целью его использования в своей хозяйственной деятельности.

Зазначена позиція ґрунтується, зокрема, на системному тлумаченні приписів господарського законодавства, згідно з яким із моменту державної реєстрації ФОП фізична особа фактично перебуває у двох правових статусах – як фізична особа та як ФОП.

Водночас наявність статусу підприємця не свідчить про те, що така особа діє як підприємець у всіх правовідносинах або ж що всі подальші правовідносини за участю цієї особи мають ознаки господарських, адже фізична особа продовжує діяти як учасник цивільних відносин, серед іншого, укладаючи правочини для забезпечення власних потреб, придбаваючи нерухоме та рухоме майно тощо.

У цій справі власник автомобіля звернувся до суду з позовом про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП. Позивач зазначав, зокрема, що є підприємцем і свій автомобіль використовував також для здійснення підприємницької діяльності. Після його пошкодження був змушений орендувати автомобіль в іншого ФОП та сплачувати орендну плату, яка, на його думку, також підлягає відшкодуванню відповідачем.

Суди попередніх інстанцій зробили висновок про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача витрат за договором найму (оренди) транспортного засобу.

ВП ВС зазначила, що оскільки договір оренди транспортного засобу укладено між двома ФОП з метою використання орендарем транспортного засобу у своїй підприємницькій діяльності для отримання прибутку, то не можна вважати, що в цих договірних правовідносинах позивач діяв як фізична особа, а тому немає підстав для висновку про необхідність нотаріального посвідчення такого договору оренди відповідно до вимог ч. 2 ст. 799 ЦК України.

Постанова ВП ВС від 14 червня 2023 року у справі № 125/1216/20 (провадження № 14-25цс23) – за посиланням.

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