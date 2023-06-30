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Евросоюз обязался финансировать потребности Украины на ближайшие годы

09:00, 30 июня 2023
ЕС и дальше будет решительно поддерживать украинскую экономику, общество, вооруженные силы и будущую реконструкцию.
Евросоюз обязался финансировать потребности Украины на ближайшие годы
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Лидеры стран Евросоюза подтвердили обязательства по долгосрочному финансированию Украины. ЕС и дальше будет решительно поддерживать украинскую экономику, общество, вооруженные силы и будущую реконструкцию. Об этом говорится в резолюции Саммита лидеров ЕС.

«Европейский Совет отмечает необходимость обеспечения вместе с партнерами стабильной, предполагаемой и устойчивой финансовой поддержки Украины на долгие годы», - говорится в документе.

Европейский Совет повторил свой призыв к Европейскому инвестиционному банку, в ближайшее время сотрудничество с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, активизировать поддержку самых важных инфраструктурных потребностей Украины.

ЕС также по-прежнему привержен поддержке восстановления и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.

«Европейский Совет подвел итоги работы, выполненной по замороженным активам России, и предлагает Совету, высокому представителю и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международного права, а также по согласованию с партнерами», - говорится в документе.

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