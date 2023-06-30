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Рада підтримала законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового усім членам його родини: є винятки

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт, яким пропонується надати право військовим та працівникам ДСНС визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини загиблих бійців, однак є винятки.

Депутати планують продовжити звільнення ФОПів від штрафів за невикористання РРО до 1 жовтня

Парламентарі підготували нові поправки до урядового законопроєкту про скасування 2% податку для бізнесу та повернення штрафів за невикористання РРО та відтермінувати застосування санкцій за касові апарати до 1 жовтня.

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Завершено перший перегляд кредитної програми між Україною та МВФ, що дозволить отримати нашій державі черговий транш позики у майже 900 мільйонів доларів.

Залучення міжнародних партнерів до процесу добору суддів КСУ було закладене у Конституції ще з 2016 року, - Денис Маслов

До законопроекту про відбір суддів Конституційного Суду України за допомогою міжнародних експертів подали 435 поправок.

Верховна Рада схвалила розширення переліку ухвал в КАСУ, які оскаржуються окремо від рішення суду

Верховна Рада на виконання рішення КСУ схвалила законопроект, яким планують покращати становище позивача в адміністративному процесі, який виборює від держави своє право на виконання судового рішення.

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Євросоюз зобов’язався фінансувати потреби України на найближчі роки

09:00, 30 червня 2023
ЄС і надалі рішуче підтримуватиме українську економіку, суспільство, збройні сили та майбутню реконструкцію.
Євросоюз зобов’язався фінансувати потреби України на найближчі роки
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Лідери країн Євросоюзу підтвердили зобов'язання щодо довгострокового фінансування України. ЄС і надалі рішуче підтримуватиме українську економіку, суспільство, збройні сили та майбутню реконструкцію. Про це йдеться у резолюції Саміту лідерів ЄС.

«Європейська Рада наголошує на необхідності забезпечення разом із партнерами стабільної, передбачуваної та сталої фінансової підтримки України на довгі роки», - йдеться у документі.

Європейська Рада повторила свій заклик до Європейського інвестиційного банку, найближчим часом співпрацю з Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, активізувати підтримку найнагальніших інфраструктурних потреб України.

ЄС також, як і раніше, відданий підтримці відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами.

«Європейська Рада підбила підсумки роботи, виконаної щодо заморожених активів рф, і пропонує Раді, високому представнику та Єврокомісії продовжити роботу відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, а також за погодженням з партнерами», - йдеться у документі.

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