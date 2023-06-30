Євросоюз зобов’язався фінансувати потреби України на найближчі роки

ЄС і надалі рішуче підтримуватиме українську економіку, суспільство, збройні сили та майбутню реконструкцію.

Лідери країн Євросоюзу підтвердили зобов'язання щодо довгострокового фінансування України. ЄС і надалі рішуче підтримуватиме українську економіку, суспільство, збройні сили та майбутню реконструкцію. Про це йдеться у резолюції Саміту лідерів ЄС.

«Європейська Рада наголошує на необхідності забезпечення разом із партнерами стабільної, передбачуваної та сталої фінансової підтримки України на довгі роки», - йдеться у документі.

Європейська Рада повторила свій заклик до Європейського інвестиційного банку, найближчим часом співпрацю з Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, активізувати підтримку найнагальніших інфраструктурних потреб України.

ЄС також, як і раніше, відданий підтримці відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами.

«Європейська Рада підбила підсумки роботи, виконаної щодо заморожених активів рф, і пропонує Раді, високому представнику та Єврокомісії продовжити роботу відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, а також за погодженням з партнерами», - йдеться у документі.

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