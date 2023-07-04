Что должно быть в тревожном чемоданчике на случай теракта на ЗАЭС: рекомендации Минздрава

При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что должно быть в тревожном чемоданчике на случай теракта на ЗАЭС. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

«В случае взрыва на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей.

Если вам будет рекомендовано эвакуироваться, соберите в чемодан или рюкзак:

- документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).

- маску для лица или респиратор.

Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания).

- влажные салфетки.

- сменная одежда и обувь.

- минимально необходимый запас воды и пищи.

Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах.

ВНИМАНИЕ! Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из построек можно только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуировать собственным автомобилем.

Следуйте инструкциям и сохраняйте спокойствие», - говорится в сообщении.

Ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.

Добавим, что в ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного результата событий.

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