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Мощная вспышка на Солнце вызвала отключение радиосвязи на Земле, видео

00:10, 5 июля 2023
Солнечное пятно в семь раз превышало диаметр Земли.
Мощная вспышка на Солнце вызвала отключение радиосвязи на Земле, видео
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В воскресенье, 2 июля, на Солнце произошла мощная вспышка класса X, которая «ударила» по земной атмосфере и вызвала отключение радиосвязи в некоторых регионах США и Тихого океана. Об этом сообщила Обсерватория солнечной динамики NASA.

Вспышка произошла в 15:14 по Североамериканскому восточному времени (22:14 по Киеву). В NASA ее описывают как яркую ультрафиолетовую вспышку. Ей был присвоен класс X, самый сильный из существующих типов солнечных вспышек.

Источником вспышки стало солнечное пятно AR3354 ширина которого в семь раз превышает ширину Земли.

Ресурс Spaceweather сообщил, что излучение вспышки ионизировало верхние слои атмосферы Земли, что привело к отключению коротковолновой радиосвязи над западными регионами США и Тихим океаном, продлившемуся около 30 минут.

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