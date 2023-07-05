Мощная вспышка на Солнце вызвала отключение радиосвязи на Земле, видео

Солнечное пятно в семь раз превышало диаметр Земли.

В воскресенье, 2 июля, на Солнце произошла мощная вспышка класса X, которая «ударила» по земной атмосфере и вызвала отключение радиосвязи в некоторых регионах США и Тихого океана. Об этом сообщила Обсерватория солнечной динамики NASA.

Вспышка произошла в 15:14 по Североамериканскому восточному времени (22:14 по Киеву). В NASA ее описывают как яркую ультрафиолетовую вспышку. Ей был присвоен класс X, самый сильный из существующих типов солнечных вспышек.

Источником вспышки стало солнечное пятно AR3354 ширина которого в семь раз превышает ширину Земли.

Ресурс Spaceweather сообщил, что излучение вспышки ионизировало верхние слои атмосферы Земли, что привело к отключению коротковолновой радиосвязи над западными регионами США и Тихим океаном, продлившемуся около 30 минут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.