Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала рф спонсором терроризма, а ПВК «Вагнер» – террористами

россию признали спонсором терроризма во время заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала рф государством спонсором-терроризма, а частную военную компанию «Вагнер» – террористической организацией. Об этом сообщила член украинской делегации в ПА ОБСЕ, заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Сегодня завершили работу на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере принятием Итоговой Декларации, которая, в частности, говорит, что:

- терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;

- действия «Группы Вагнера» от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические (подчеркивая, что президент россии лично признал, что «Группа Вагнера» была «полностью финансирована» государством);

- государства-члены ОБСЕ должны принять меры против «Группы Вагнера» и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией;

- самое главное – призывает государств-членов усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер «Группы Вагнера» и его действий; ответственность российской федерации как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации!

Кстати, аналогичный термин «state sponsor of terrorism» знает и законодательство США, также являющееся членом ОБСЕ.

Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире. Ведь терроризм не должен оставаться без внимания и справедливым наказанием», - написала она.

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